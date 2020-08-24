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Украина усилила охрану границы с Беларусью (видео)
Пока в Беларуси проходят массовые акции протеста в связи с фальсификацией на выборах, в Украине принято решение усилить границу с соседней страной с привлечением дополнительных сил и средств.
Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, который проверил готовность подразделений к выполнению задач на украинском-белорусском участке границы, сообщает сайт ГПСУ.
«Эти меры направлены в первую очередь, на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций. Ситуация остается спокойной», — отметил Дейнеко.
По его словам, украинские пограничники собирают и учитывают всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны границы. Активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.
Кроме того, привлечены необходимые резервы, в том числе катера «Safe Boat 27» мобильного пограничного отряда «ДОЗОР», полученные в рамках международной технической помощи.
Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотников.
Председатель ГПСУ определил дальнейшие задачи руководителям пограничных отрядов и акцентировал внимание на оперативном и быстром принятии решений в случае обострения ситуации или при возникновении нестандартных ситуаций.
«Мы имеем достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью. И наша главная задача — оставаться бдительными, усиливать противодействие противоправной деятельности и предупреждать любые провокации. Люди, которые пересекают границу должны получить все условия в соответствии с законодательством. В то же время наши действия должны быть решительными в случае попыток нарушения границы», — подчеркнул Дейнеко.
Он отметил, что пограничники ежедневно обеспечивают оформление около 5 тысяч человек на въезд и выезд из Украины. При этом сейчас на границе с Беларусью функционируют 7 пунктов пропуска, а 10 временно закрыты согласно решению Кабмина в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе в Офисе президента состоялось закрытое совещание из-за обострения ситуации в Беларуси. На нем присутствовали руководители разведывательных органов, силовых структур, главы областей. В ходе совещания глава государства отметил, что события в Беларуси могут повлиять и на Украину. Был проведен анализ рисков для нашей страны в зависимости от темпов эскалации конфликта.65
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