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Настоящая украинская Душа: девятилетняя девочка создала яркий клип ко Дню Независимости (видео)
Украина празднует 29-ю годовщину своей независимости, принимая поздравления не только от лидеров зарубежных государств, но и от самих украинцев.
Одно из необычных поздравлений в виде клипа создала юная одесская вокалистка Ангела Кондратьева, ученица специализированной музыкальной школы-интерната имени профессора Петра Столярского.
В нем неповторимые просторы родного края гармонично сочетаются с удивительной мелодией песни, написанной замечательной украинской исполнительницей, народной артисткой, Героем Украины Ниной Матвиенко. Это — популярнейшая «Квітка-душа», которую в клипе исполняет сама Ангела.
Как утверждает юная вокалистка, в этом произведении, которое почти ее ровесник, есть все: цветок-душа, нежная и живая. Душа, излучающая красоту творения, даже в самые тяжелые времена, кода всем очень нелегко. Словом, подлинная украинская Душа!
Веселий зір…
Дай Бог!..
Віри і сил…
Дай Бог!..
Щастя усім…
Дай Бог!..
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