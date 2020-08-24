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Украина

Настоящая украинская Душа: девятилетняя девочка создала яркий клип ко Дню Независимости (видео)

4:30 24 августа 2020
День Независимости Украины

Украина празднует 29-ю годовщину своей независимости, принимая поздравления не только от лидеров зарубежных государств, но и от самих украинцев.

Одно из необычных поздравлений в виде клипа создала юная одесская вокалистка Ангела Кондратьева, ученица специализированной музыкальной школы-интерната имени профессора Петра Столярского.

В нем неповторимые просторы родного края гармонично сочетаются с удивительной мелодией песни, написанной замечательной украинской исполнительницей, народной артисткой, Героем Украины Ниной Матвиенко. Это — популярнейшая «Квітка-душа», которую в клипе исполняет сама Ангела.

Как утверждает юная вокалистка, в этом произведении, которое почти ее ровесник, есть все: цветок-душа, нежная и живая. Душа, излучающая красоту творения, даже в самые тяжелые времена, кода всем очень нелегко. Словом, подлинная украинская Душа!

Веселий зір…

Дай Бог!..

Віри і сил…

Дай Бог!..

Щастя усім…

Дай Бог!..

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной необычной новинке празднования Дня независимости: Министерство иностранных дел впервые представит шестичасовой онлайн-марафон.

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