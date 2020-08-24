Google поздравил Украину с Днем Независимости ярким дудлом

Украинцы отмечают 29-й День Независимости своей страны. По традиции Google выпустил дудл к этой дате. Напомним, ранее появился дудл к международному Дню вышиванки.

Он представляет собой украинский веночек, в который вплетены желтые подсолнухи и синие васильки. Под одним из символов Украины находится традиционная ленточка — тоже синего и желтого цвета.

День Независимости Украина отмечает с 24 августа 1991 года — в этот день Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Напомним, девятилетняя девочка создала яркий клип ко Дню Независимости.

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