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И грозы, и солнце: синоптики пообещали погодные сюрпризы в ближайшие дни
В День Независимости Украины, 24 августа, атмосферный фронт может принести дожди в Киев и северные области страны, а 25 августа кратковременные дожди с грозами накроют также западные и некоторые центральные области страны.
На западе и севере температура воздуха днем 24 августа не превысит +27°С (на Прикарпатье и Буковине — до +24°С). Тем временем на юге страны сохранится солнечная безоблачная погода — в Одессе днем будет +26-+28°С, в Николаеве и Херсоне — +29-+31°С.
В Киеве и Киевской области возможна гроза.
«24 августа в западных, северных и Винницкой областях грозы, днем на западе страны местами шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый). По Киевской области днем 24 августа грозы (I уровень опасности, желтый)», — сообщили в ГСЧС Украины.
Во вторник, 25 августа, грозовые дожди с большой вероятностью накроют Виннитчину и Черкасчину, а в Киеве и столичном регионе после дождя температура воздуха днем снизится до +21-+23°С.
На востоке и на юге Украины осадков и снижения температуры воздуха по-прежнему не ожидается. Жарко будет и на востоке — на Харьковщине и Донбассе — там столбики термометров покажут +28-+30°С.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, по народным приметам, если на Яблочный Спас (19 августа) сухая погода, осень тоже будет без дождей. Тем не менее в этот день в западных областях прошли дожди с грозами.
Фото Наталья Диденко/Facebook84
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