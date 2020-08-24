День Независимости Украины: прямая трансляция праздничных мероприятий в центре Киева (видео)

В День Независимости, 24 августа, в столице пройдет уже традиционный Марш защитников, участие в котором примут ветераны войны на Донбассе и волонтеры. В этом году он начнется в парке имени Тараса Шевченка, откуда колонны отправятся в центр города. Первыми будут идти члены семей павших героев, а также получившие ранения на Донбассе и на Евромайдане, а уже за ними отправятся представители разных регионов Украины.

А вот официальные мероприятия в 2020 году перенесены на Софийскую и Михайловскую площади. Там состоится церемонии возложения цветов к памятникам и местам захоронений выдающихся деятелей Украины, «Небесной сотни» и погибших на Донбассе.

Так, президент Владимир Зеленский с супругой на Михайловской площади присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины, а затем уже на Софийской площади глава государства выступит с речью по случаю 29-й годовщины Независимости Украины и вручит государственные награды.

Трансляция будет доступна на сайте «ФАКТОВ».

Запланированы и неофициальные мероприятия — парусная регата «День Независимости» — соревнования среди крейсерско-гоночных яхт в заливе «Собачье устье», а также молебен за Украину и украинский народ.

Напомним, в 2019 году президент Зеленский отменил проведение военного парада на Майдане Независимости, пообещав направить выделенные на организацию этого мероприятия средства на выплату премий всем военнослужащим. Вместо парада прошло Шествие, срежиссированные известными шоуменами.

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