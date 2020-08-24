Работали с американцами: Бутусов опубликовал новые данные о сорванной спецоперации по поимке "вагнеровцев"

Известный украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал новые данные о причастности президента Владимира Зеленского к провалу спецоперации по задержанию 28 российских террористов — боевиков ЧВК «Вагнера».

По его информации, Зеленский лично запретил открывать дело за провал спецоперации и за разглашение информации по делу № 42 014 000 000 000 456, потому что «суд затронет его самого».

Журналист также утверждает, что поскольку операцию по задержанию террористов спецслужбы Украины проводили совместно со спецслужбами США, доверие к нашим властям в американском разведсообществе оказалось подорвано.

Так, это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России, а часть «вагнеровцев» планировалось задержать с целью изучения их действий в Сирии.

По мнению Бутусова, утечка данных о спецоперации могла произойти, когда на докладе начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности проводить захват террористов присутствовали посторонние лица, не имеющие доступ к государственной тайне — в данном случае — секретарь Зеленского Мария Левченко.

Вместе с тем, отмечает расследыватель, поскольку в операции приняли участие большое количество силовых структур Украины, избежать распространения информации о предательстве оказалось невозможно.

«Владимир Зеленский крайне испуган последствиями… международного скандала. Но вместо того, чтобы открыть уголовное дело по факту утечки информации, и стать на сторону закона, обечпечить справедливое расследование, Зеленский принял решение начать пиар-кампанию по защите этой государственной измены. Ряд государственных структур сделали заявления, что «через российские СМИ распространяется дезинформация», — пишет Бутусов, требуя расследовать государственную измену и рассматривать его статью как заявление о преступлении. Он также пообещал в ближайшие дни выложить еще данные по операции, фотографии и данные террористов, полученных в рамках уголовного дела.

Справедливости ради стоит отметить, что руководитель «Миротворца» Роман Зайцев считает — «с высокой вероятностью» спецоперация проводилась и точно так же «с высокой вероятностью» была сорвана не по вине украинских спецслужб.

596

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter