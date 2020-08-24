- 09:23 До Майдана был просто выходным: Олег Сенцов высказался о Дне Независимости
- 09:14 День Независимости Украины: прямая трансляция празднования в центре Киева
- 08:55 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:49 В Украине начало действовать новое карантинное зонирование (карта)
- 08:39 Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матча за Суперкубок Украины
- 08:11 Работали с американцами: Бутусов опубликовал новые данные о сорванной спецоперации по поимке "вагнеровцев"
- 08:04 «Мы лишились квартиры после того, как оставили негативный отзыв о застройщике в соцсети»
- 07:57 Крымские татары не пускают на свадьбы и похороны «русскомирских» коллаборантов, — Айдер Муждабаев
- 07:14 И грозы, и солнце: синоптики пообещали погодные сюрпризы в ближайшие дни
- 07:02 Победу «Баварии» в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» принес... воспитанник парижан: хроника и видеообзор матча
- 07:01 Россияне потерпят Путина еще лет пять, а затем наступит крах, — Олег Сенцов
- 06:57 Google поздравил Украину с Днем Независимости ярким дудлом
Работали с американцами: Бутусов опубликовал новые данные о сорванной спецоперации по поимке "вагнеровцев"
Известный украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал новые данные о причастности президента Владимира Зеленского к провалу спецоперации по задержанию 28 российских террористов — боевиков ЧВК «Вагнера».
По его информации, Зеленский лично запретил открывать дело за провал спецоперации и за разглашение информации по делу № 42 014 000 000 000 456, потому что «суд затронет его самого».
Журналист также утверждает, что поскольку операцию по задержанию террористов спецслужбы Украины проводили совместно со спецслужбами США, доверие к нашим властям в американском разведсообществе оказалось подорвано.
Так, это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России, а часть «вагнеровцев» планировалось задержать с целью изучения их действий в Сирии.
По мнению Бутусова, утечка данных о спецоперации могла произойти, когда на докладе начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности проводить захват террористов присутствовали посторонние лица, не имеющие доступ к государственной тайне — в данном случае — секретарь Зеленского Мария Левченко.
Вместе с тем, отмечает расследыватель, поскольку в операции приняли участие большое количество силовых структур Украины, избежать распространения информации о предательстве оказалось невозможно.
«Владимир Зеленский крайне испуган последствиями… международного скандала. Но вместо того, чтобы открыть уголовное дело по факту утечки информации, и стать на сторону закона, обечпечить справедливое расследование, Зеленский принял решение начать пиар-кампанию по защите этой государственной измены. Ряд государственных структур сделали заявления, что «через российские СМИ распространяется дезинформация», — пишет Бутусов, требуя расследовать государственную измену и рассматривать его статью как заявление о преступлении. Он также пообещал в ближайшие дни выложить еще данные по операции, фотографии и данные террористов, полученных в рамках уголовного дела.
Справедливости ради стоит отметить, что руководитель «Миротворца» Роман Зайцев считает — «с высокой вероятностью» спецоперация проводилась и точно так же «с высокой вероятностью» была сорвана не по вине украинских спецслужб.596
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!
Ветер: 1 м/с Ю-3
Давление: 745 мм