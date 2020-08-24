27.30 / 27.62 31.91 / 32.63
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине начало действовать новое карантинное зонирование (карта)

8:49 24 августа 2020
Температурный скрининг

С понедельника, 24 августа, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, в соответствии с которым Черновцы были перемещены из «оранжевой» в «красную» зону, а Харьков и Тернополь — из «желтой» в «оранжевую».

«Оранжевый» уровень опасности объявлен и в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Киев так и остался в «желтой» зоне.

«Красная зона»:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

«Оранжевая» зона:

  • город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;
  • город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;
  • Киево-Святошинский район Киевской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;
  • город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области

«Желтая» зона:

  • Киев;
  • Луцк и Нововолынск, а также 5 районов Волынской области;
  • Житомир, Коростень и 13 районов Житомирской области;
  • Мукачево и Хуст, а также 5 районов Закарпатской области;
  • Яремче, а также Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, а также 5 районов Киевской области;
  • Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, 8 районов Одесской области;
  • Ровно и 7 районов Ровенской области;
  • Сумы и 5 районов Сумской области;
  • 9 районов Тернопольской области;
  • 10 районов Харьковской области;
  • Хмельницкий, Нетишин, Славута и 7 районов Хмельницкой области.

Эпидемическое зонирование будет действовавать в течение 14 дней.

Напомним, 23 августа в Украине за сутки 27 человек умерли от COVID-19.

260

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Открытка ко Дню независимости

День Независимости Украины 2020: красивые поздравления и яркие открытки

День Независимости Украины: прямая трансляция праздничных мероприятий в центре Киева (видео)

День Независимости Украины: прямая трансляция празднования в центре Киева (видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Анжелика Бондаренко

«Мы лишились квартиры после того, как оставили негативный отзыв о застройщике в соцсети»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер