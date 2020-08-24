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В Украине начало действовать новое карантинное зонирование (карта)
С понедельника, 24 августа, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, в соответствии с которым Черновцы были перемещены из «оранжевой» в «красную» зону, а Харьков и Тернополь — из «желтой» в «оранжевую».
«Оранжевый» уровень опасности объявлен и в Киево-Святошинском районе Киевской области.
Киев так и остался в «желтой» зоне.
«Красная зона»:
- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
- город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
«Оранжевая» зона:
- город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;
- город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;
- Киево-Святошинский район Киевской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;
- город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области
«Желтая» зона:
- Киев;
- Луцк и Нововолынск, а также 5 районов Волынской области;
- Житомир, Коростень и 13 районов Житомирской области;
- Мукачево и Хуст, а также 5 районов Закарпатской области;
- Яремче, а также Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, а также 5 районов Киевской области;
- Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, 8 районов Одесской области;
- Ровно и 7 районов Ровенской области;
- Сумы и 5 районов Сумской области;
- 9 районов Тернопольской области;
- 10 районов Харьковской области;
- Хмельницкий, Нетишин, Славута и 7 районов Хмельницкой области.
Эпидемическое зонирование будет действовавать в течение 14 дней.
Напомним, 23 августа в Украине за сутки 27 человек умерли от COVID-19.260
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