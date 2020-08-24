В Украине начало действовать новое карантинное зонирование (карта)

С понедельника, 24 августа, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, в соответствии с которым Черновцы были перемещены из «оранжевой» в «красную» зону, а Харьков и Тернополь — из «желтой» в «оранжевую».

«Оранжевый» уровень опасности объявлен и в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Киев так и остался в «желтой» зоне.

«Красная зона»:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

«Оранжевая» зона:

город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;

Киево-Святошинский район Киевской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;

город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области

«Желтая» зона:

Киев;

Луцк и Нововолынск, а также 5 районов Волынской области;

Житомир, Коростень и 13 районов Житомирской области;

Мукачево и Хуст, а также 5 районов Закарпатской области;

Яремче, а также Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, а также 5 районов Киевской области;

Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, 8 районов Одесской области;

Ровно и 7 районов Ровенской области;

Сумы и 5 районов Сумской области;

9 районов Тернопольской области;

10 районов Харьковской области;

Хмельницкий, Нетишин, Славута и 7 районов Хмельницкой области.

Эпидемическое зонирование будет действовавать в течение 14 дней.

Напомним, 23 августа в Украине за сутки 27 человек умерли от COVID-19.

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