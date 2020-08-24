До Майдана был просто выходным: Олег Сенцов высказался о Дне Независимости

Бывший узник Кремля Олег Сенцов признался, что до Евромайдана не понимал настоящего значения Независимости для страны. Об этом он сказал в интервью «ФАКТАМ».

По его словам, до перелома в истории День независимости и для него был просто дополнительным выходным, как и для большинства украинцев.

«Мы не понимали, что означает настоящая независимость, поскольку получили ее бесплатно. Нам казалось, что это независимость, а на самом деле Украина оставалась вассальным постсоветским государством, находившемся в орбите влияния России. После Майдана, захвата Крыма, войны на Донбассе стало ясно, что за независимость нужно платить. Я не отдал за нее свою жизнь, но отдал больше пяти лет свободы», — сказал режиссер.

Он также отметил, что после Майдана я стал по-другому относиться и к государственным символам — Флагу, Гербу, Гимну.

«Это важные атрибуты моей жизни. И все, кто к ним относится так же серьезно, для меня свои. А с теми, для кого они остались чем-то проходным и незначительным, у меня мало общего», — подчеркнул Олег Сенцов.

Полный текст интервью с патриотом Украины читайте в статье «Россияне потерпят Путина еще лет пять, а затем наступит крах, — Олег Сенцов».



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