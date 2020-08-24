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Украина

За нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма, — Зеленский

9:42 24 августа 2020
За нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма,&nbsp;— Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Софийской площади, призвал ценить героев Украины сейчас, а не после их гибели, а также сообщил, что уже 29 дней получает по утрам СМС «Погибших нет, раненых нет».

«Ни наше счастье, ни наши территории мы не отдадим никому», — сказал глава государства, призвав наконец прекратить спорить, кто из политиков больше любит Украину.

«Мы из края, в котором хата — не с края. Мы улыбаемся о грустном. Мы кладем руку на сердце, чтобы преодолевать проблемы одной левой», — объяснил он, приступая к церемонии вручения государственных наград Украины.

Напомним, «ФАКТЫ» ведут трансляцию праздничных мероприятий в центре Киева.

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