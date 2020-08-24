Зеленский присвоил звание Героя Украины поэту Юрию Рыбчинскому

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины известному украинскому поэту-песеннику Юрию Рыбчинскому, а также вручил Орден За заслуги III степени режиссеру Владимиру Горянскому. Напомним, «ФАКТЫ» ведут онлайн трансляцию торжеств в центре Киева.

Кроме того, звание «Заслуженный артист Украины» получили известный рок-музыкант Сергей Михалок, а также певец и актер Дзидзьо, а стронгмен Василий Вирастюк отмечен званием «Заслуженный деятель физической культуры и спорта Украины».

Напомним, ранее президент Зеленский призвоил звание Героя Украины Кузьме Скрябину.

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