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Зеленский присвоил звание Героя Украины поэту Юрию Рыбчинскому
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины известному украинскому поэту-песеннику Юрию Рыбчинскому, а также вручил Орден За заслуги III степени режиссеру Владимиру Горянскому. Напомним, «ФАКТЫ» ведут онлайн трансляцию торжеств в центре Киева.
Кроме того, звание «Заслуженный артист Украины» получили известный рок-музыкант Сергей Михалок, а также певец и актер Дзидзьо, а стронгмен Василий Вирастюк отмечен званием «Заслуженный деятель физической культуры и спорта Украины».
Напомним, ранее президент Зеленский призвоил звание Героя Украины Кузьме Скрябину.
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