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Зеленский пообещал масштабный парад после возвращения Крыма и Донбасса
В понедельник, 24 августа, Украина празднует 29-год Независимости. Торжественные мероприятия начались на Софийской площади Киева с исполнения известным певцом DZIDZIO гимна Украины.
«Нашу независимость необходимо защищать каждый день и каждому из нас», — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного выступления.
Президент высказался и по поводу проведения парадов.
«Наша военная техника сегодня на Востоке, и я уверен, что именно так и должно быть», — сказал Зеленский.
«Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой», — добавил он.
«А парад у нас обязательно будет. Парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории», — пообещал президент.
Тогда, по его словам, в масштабном мероприятии будет участвовать вся военная техника.
«После этого парада ни у кого не возникнет даже мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость», — подчеркнул Зеленский.
Напоминаем, в рамках празднования запланированы также неофициальные мероприятия — парусная регата «День Независимости» — соревнования среди крейсерско-гоночных яхт в заливе «Собачье устье», также будет проведен молебен за Украину и украинский народ.107
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