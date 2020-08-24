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Украина

Зеленский пообещал масштабный парад после возвращения Крыма и Донбасса

10:17 24 августа 2020
Владимир Зеленский

В понедельник, 24 августа, Украина празднует 29-год Независимости. Торжественные мероприятия начались на Софийской площади Киева с исполнения известным певцом DZIDZIO гимна Украины.

«Нашу независимость необходимо защищать каждый день и каждому из нас», — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного выступления.

Президент высказался и по поводу проведения парадов.

«Наша военная техника сегодня на Востоке, и я уверен, что именно так и должно быть», — сказал Зеленский.

«Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой», — добавил он.

«А парад у нас обязательно будет. Парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории», — пообещал президент.

Тогда, по его словам, в масштабном мероприятии будет участвовать вся военная техника.

«После этого парада ни у кого не возникнет даже мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость», — подчеркнул Зеленский.

Напоминаем, в рамках празднования запланированы также неофициальные мероприятия — парусная регата «День Независимости» — соревнования среди крейсерско-гоночных яхт в заливе «Собачье устье», также будет проведен молебен за Украину и украинский народ.

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