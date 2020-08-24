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Над Донецком запустили флаг Украины (видео)
В Бахмуте Донецкой области активисты запустили в небо огромный флаг Украины, поздравив таким образом жителей Донецка с Днем Флага и Днем Независимости Украины.
«Люди, проживающие на временно оккупированных территориях, должны знать, что они являются неотъемлемой частью Украинского государства, и мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью», — сказали они.
В небо взлетели 50 шаров синего и желтого цвета, которые понесли полотнище Государственного флага и листовки с поздравлениями.
Напомним, ранее аналогичную акцию провели на административной границе с аннексированным Крымом.95
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