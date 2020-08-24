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Украина

Над Донецком запустили флаг Украины (видео)

10:41 24 августа 2020
Над Донецком запустили флаг Украины (видео)

В Бахмуте Донецкой области активисты запустили в небо огромный флаг Украины, поздравив таким образом жителей Донецка с Днем Флага и Днем Независимости Украины.

«Люди, проживающие на временно оккупированных территориях, должны знать, что они являются неотъемлемой частью Украинского государства, и мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью», — сказали они.

В небо взлетели 50 шаров синего и желтого цвета, которые понесли полотнище Государственного флага и листовки с поздравлениями.

Напомним, ранее аналогичную акцию провели на административной границе с аннексированным Крымом.

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