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Украина

В Киеве проходит Марш защитников: впечатляющие фото

11:03 24 августа 2020
Марш

В понедельник, 24 августа, в честь Дня Независимости Украины в Киеве проходит Марш защитников, в котором принимают участие ветераны войны на Донбассе и волонтеры

Марш начался в парке имени Тараса Шевченко, откуда колонны в 09:00 направились в центр города. Первыми идут члены семей павших героев, а также получившие ранения на Донбассе и на Евромайдане, а за ними следуют представители разных регионов Украины.

В сети опубликованы впечатляющие фото с мероприятия:

Напоминаем, решение о проведении этого мероприятия своими силами было принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский в июле 2019 года отменил военный парад ко Дню независимости, что вызвало резкую критику в обществе.

Фото/Facebook: Сергей Мисюра, Андрей Карпов, Михаил Макарук

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