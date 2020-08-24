- 11:03 В Киеве проходит Марш защитников: впечатляющие фото
- 10:41 Над Донецком запустили флаг Украины
- 10:38 Тысячи обманутых людей смотрели не финал ЛЧ, а матч «ПСЖ» и «Баварии» трехлетней давности
- 10:17 Зеленский пообещал масштабный парад после возвращения Крыма и Донбасса
- 10:04 Зеленский присвоил звание Героя Украины поэту Юрию Рыбчинскому
- 09:59 Роберт де Ниро в «Войне с дедушкой» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино с 27 августа
- 09:57 Звездный Неймар перепутал команду, которой проиграл в финале Лиги чемпионов
- 09:47 До мурашек: DZIDZIO мощно исполнил гимн Украины на Софийской площади Киева
- 09:42 За нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма, — Зеленский
- 09:23 До Майдана был просто выходным: Олег Сенцов высказался о Дне Независимости
- 09:14 День Независимости Украины: прямая трансляция празднования в центре Киева
- 08:55 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
В Киеве проходит Марш защитников: впечатляющие фото
В понедельник, 24 августа, в честь Дня Независимости Украины в Киеве проходит Марш защитников, в котором принимают участие ветераны войны на Донбассе и волонтеры
Марш начался в парке имени Тараса Шевченко, откуда колонны в 09:00 направились в центр города. Первыми идут члены семей павших героев, а также получившие ранения на Донбассе и на Евромайдане, а за ними следуют представители разных регионов Украины.
В сети опубликованы впечатляющие фото с мероприятия:
Напоминаем, решение о проведении этого мероприятия своими силами было принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский в июле 2019 года отменил военный парад ко Дню независимости, что вызвало резкую критику в обществе.
Фото/Facebook: Сергей Мисюра, Андрей Карпов, Михаил Макарук24
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: 1 м/с Ю-3
Давление: 745 мм