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По случаю Дня независимости климатологи проанализировали погоду в Киеве за последние 29 лет

12:16 24 августа 2020
Памятник Богдана Хмельницкого

В столичной Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского по случаю 29-летней годовщины Дня независимости Украины подготовили анализ погоды за последние 29 лет. По данным метеорологической станции, за указанный период в столице среднесуточная температура составляла +19,1°С, а самую холодную ночь пережили в 1998 году, когда минимальная температура опускалась до+9,9°С. Самый жаркий день зафиксировали в 2007 году, когда максимальная температура после полудня достигла +35,8°С. Наивысшая скорость ветра была в 2017 году — 15 м/с (54 км/час).

Больше всего осадков выпало в 2014 году — 5,6 мм. Отмечается, что их вероятность составляла 27 процентов, то есть фактически каждый четвертый день дождило.

Установлено, что температура самой прохладной воды в районе Венецианского острова (Гидропарк) в купальный сезон 1998 года была +19,2°С, а самой теплой — в 2001 году (+24,7°С).

Тем временем из-за пожаров в экосистемах вокруг Киева в самом мегаполисе наблюдается загрязнение воздуха, сообщает Управление экологии и природных ресурсов городской администрации Киева. В последние дни фиксируется увеличение уровня формальдегида, диоксид азота и диоксида серы в воздухе. На некоторых площадях и проспектах фиксируется превышение допустимых концентраций вредных веществ. Причиной называют высокую температуру воздуха и пожары.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в столице стало трудно дышать. Синоптики огласили прогноз погоды до конца недели и, в частности, на День независимости.

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