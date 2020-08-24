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Украина

В Донецке оккупанты принялись пересчитывать пустующие квартиры (фото)

13:23 24 августа 2020
Донецк

В оккупированном Донецке, над которым в День Независимости Украины запустили желто-голубой флаг, появилось объявление об учете пустующих квартир.

Фотографию объявления ЖЭКа № 6 опубликовал в своем Facebook Руслан Благой. В нем говорится, что с 24 по 31 августа «будет проведена инвентаризация свободных и брошенных квартир, а также квартир, имеющих задолженность».

В объявлении указано: «Квартиры, не прошедшие проверку, будут поданы как пустующие и брошенные, для дальнейшего рассмотрения».

Ранее сообщалось, что в Донецке с родителей школьников организовали поборы на приобретение тепловизоров для боевиков. Кроме того, с родителей требуют в больших количествах закупить антисептик, бумажные полотенца и маски — они необходимы в госпиталях, куда поступают раненые оккупанты.

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