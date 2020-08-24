Как Украина обрела независимость: в сети припомнили видео из Верховной Рады 24 августа 1991 года

24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской ССР 346 голосами приняла Акт провозглашения независимости Украины, в соответствии с которым Украина объявляется независимым демократическим государством и на ее территории действуют только ее Конституция, законы, постановления правительства и другие акты законодательства республики.

После голосования один из основателей «Народного руха Украины» Вячеслав Черновол объявил в зале Верховной Рады, что люди возле парламента держат флаг, с которым украинцы стояли на баррикадах возле Верховного совета РСФСР в Москве и предложил внести его в зал. Этот момент и стал кульминаций сессионного заседания.

Исторические кадры показали в сети журналисты BBC Украина.

Напомним, «ФАКТЫ» показали волнующие кадры многотысячного Марша защитников в центре Киева.

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