В Измаиле в День Независимости развернули 100-метровый флаг Украины (фото, видео)

В понедельник, 24 августа, в городе Измаиле, что на юге Одесской области, развернули стометровый государственный флаг Украины. В честь 29-й годовщины Независимости огромное желто-голубое полотнище пронесли по улицам города — от памятника Тарасу Шевченко на центральном проспекте Суворова до Площади Победы. Здесь минутой молчания почтили героев, боровшихся за независимость государства.

В необычной колонне — волонтеры, активисты и общественники, представители ветеранских, общественных и религиозных организаций, воины АТО/ООС.

Шествие сопровождалось лозунгами: Україна — понад усе!" и «Ізмаїл — це Україна». По ходу движения к участникам мероприятия присоединились горожане, многие из которых — в вышиванках. Все они отмечают, что этот огромный флаг олицетворяет единение всего многонационального Придунавья. Помимо украинцев здесь проживают болгары, гагаузы, молдаване, евреи, румыны, цыгане, белорусы, туркмены… Всего — несколько десятков различных этносов.

Фото: The Izmail Times

Как сообщали «ФАКТЫ», в День Независимости масштабный Марш Защитников прошел в центре Киева.

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