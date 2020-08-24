В тылу боевиков «ЛНР» патриоты вывесили украинский флаг: сеть в восторге (фото)

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В городе Лутугино, который расположен на оккупированной части Луганской области, в честь Дня Независимости появилась украинская символика. В этот же день украинский флаг запустили над оккупированным Донецком. Об этом сообщает в своем Facebook Михаил Макарук.
«Поздравление с Днем Независимости из оккупированного Лутугино! Луганщина — это Украина», — говорится в сообщении.
Пост быстро собрал множество лайков.
Кроме того, фото с украинской символикой, размещенной ко Дню Независимости, прислали журналистам «Радіо Свобода» из оккупированных Луганска и Сорокино (до 2016 года — Краснодон).
Также получено фото от жительницы Керчи, развернувшей украинский флаг в аннексированном Крыму.
Украинский флаг вывесили и в столице РФ — на московской кольцевой автодороге.
Ранее сообщалось, что над Крымским полуостровом подняли 25-метровый украинский флаг.375
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