27.36 / 27.55 32.04 / 32.43
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В тылу боевиков «ЛНР» патриоты вывесили украинский флаг: сеть в восторге (фото)

14:30 24 августа 2020
Лутугино

В городе Лутугино, который расположен на оккупированной части Луганской области, в честь Дня Независимости появилась украинская символика. В этот же день украинский флаг запустили над оккупированным Донецком. Об этом сообщает в своем Facebook Михаил Макарук.

«Поздравление с Днем Независимости из оккупированного Лутугино! Луганщина — это Украина», — говорится в сообщении.

Пост быстро собрал множество лайков.

Кроме того, фото с украинской символикой, размещенной ко Дню Независимости, прислали журналистам «Радіо Свобода» из оккупированных Луганска и Сорокино (до 2016 года — Краснодон).

Также получено фото от жительницы Керчи, развернувшей украинский флаг в аннексированном Крыму.

Украинский флаг вывесили и в столице РФ — на московской кольцевой автодороге.

Ранее сообщалось, что над Крымским полуостровом подняли 25-метровый украинский флаг.

375

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Донецк

В Донецке оккупанты принялись пересчитывать пустующие квартиры (фото)

Светлана Тихановская

Тихановская отказалась от участия в повторных выборах президента Беларуси

цветы

В Крыму отметили День Независимости: яркие фото с оккупированного полуострова

Открытка ко Дню независимости

День Независимости Украины 2020: красивые поздравления и яркие открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер