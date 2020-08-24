В Крыму отметили День Независимости: яркие фото с оккупированного полуострова

В День Независимости Украины патриотически настроенные жители оккупированного Крыма отметили праздник цветами и яркими фото с сине-желтым флагом.

Так, в Севастополе в Ленинском районе на аллее городов-героев возложили цветы к памятнику-стеле Киева, а в Гагаринском районе букеты в цветах украинского флага принесли к памятнику Тарасу Шевченко.

Как передает «Крым.Реалии», накануне праздника со стелы Киева на аллее городов-героев открепили повешенную активистами «крымской весны» георгиевскую ленточку. А ранним утром 24 августа у памятника Шевченко появились цветы.

За активистами возле памятника Шевченко наблюдали российские силовики.

Крымский блогер RoksolanaToday&Крым, поздравляя украинцев с праздником, пишет, что в соцсети паблик Ялты весь в сине-желтых цветах и люди поздравляют друг друга.

Она также опубликовало фото жительницы Керчи, которая в День Независимости сфотографировалась с государственным флагом Украины.

Напомним, из Бахмута активисты запустили в небо огромный флаг Украины, поздравив таким образом жителей Донецка с Днем Флага и Днем Независимости Украины. Ранее аналогичную акцию провели на административной границе с аннексированным Крымом.

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