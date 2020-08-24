Зеленский намекнул на скорую встречу с Путиным

Президент Владимир Зеленский считает, встреча лидеров стран «нормандской четверки» произойдет до конца сентября. Об этом он сообщил в Twitter по итогам беседы с главой МИД Германии Хайко Маасом. Напомним, главы Германии, Франции, Украины и России в таком формате встречались 9 декабря 2019 года.

В Офисе президента отметили: Украина поддерживает позицию Германии о том, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября.

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил надежду, что запланированная на сентябрь 2020 года встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата «предоставит дополнительный импульс выполнению решений Парижского саммита «нормандской четверки».

На сайте Офиса президента опубликован расширенный релиз, в котором говорится о встрече в сентябре глав МИД, которая должна заложить фундамент перед личной встречей глав государств.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили вероятность встречи в «нормандском формате» на уровне советников 28 августа.



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