- 23:02 Самый высокий небоскреб мира зажегся цветами украинского флага
- 22:41 Зеленский верит, что война на Донбассе закончится в этом году
- 22:13 Зеленский намекнул на скорую встречу с Путиным
- 21:52 В Киеве 7-летний мальчик выпал из окна 12 этажа и разбился насмерть
- 21:28 Основатель группы «Тартак» Положинский отказался от награды Зеленского и записал видео
- 21:23 Легендарный Усэйн Болт заразился коронавирусом, празднуя день рождения
- 20:56 Отравление Навального: Меркель требует от России прозрачного расследования и наказания виновных
- 20:39 В учебном центре "Десна" прогремел взрыв: погиб военный
- 20:16 «Шахтер» – «Динамо»: онлайн-трансляция поединка за Суперкубок Украины
- 20:00 В Полтаве иностранец под наркотиками угнал машину с женщиной и двумя детьми
- 19:24 Вирастюк, Ломаченко и Свитолина получили награды от Зеленского по случаю Дня Независимости
- 19:24 На Донбассе от пули снайпера погиб боец с Тернопольщины
Зеленский верит, что война на Донбассе закончится в этом году
Президент Украины Владимир Зеленский, который в своем выступлении на Дне Независимости Украины говорил о мире, об окончании войны на Донбассе, верит, что боевые действия в Донецкой и Луганской областях завершатся до конца этого года.
В интервью телеканалу Euronews президент сказал, что он очень хочет, чтобы война завершилась, и отметил темпы своей команды, которая работает в этом направлении.
«Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления — никто такого не делал», — цитирует издание слова Зеленского.
Напомним, на Донбассе с 27 июля объявлен режим прекращения огня. По утверждению украинской власти, серьезных обстрелов со стороны боевиков нет, потерь среди украинских военных тоже нет. Бессрочное и полное прекращение огня было одним из требований на прошлой встрече «нормандской четверки».
Как сообщали «ФАКТЫ», Зеленский готовится к новой встрече лидеров стран «нормандской четверки», которая, по его утверждению, состоится до конца сентября этого года.116
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 746 мм