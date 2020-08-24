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Украина

Зеленский верит, что война на Донбассе закончится в этом году

22:41 24 августа 2020
военные

Президент Украины Владимир Зеленский, который в своем выступлении на Дне Независимости Украины говорил о мире, об окончании войны на Донбассе, верит, что боевые действия в Донецкой и Луганской областях завершатся до конца этого года.

В интервью телеканалу Euronews президент сказал, что он очень хочет, чтобы война завершилась, и отметил темпы своей команды, которая работает в этом направлении.

«Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления — никто такого не делал», — цитирует издание слова Зеленского.

Напомним, на Донбассе с 27 июля объявлен режим прекращения огня. По утверждению украинской власти, серьезных обстрелов со стороны боевиков нет, потерь среди украинских военных тоже нет. Бессрочное и полное прекращение огня было одним из требований на прошлой встрече «нормандской четверки».

Как сообщали «ФАКТЫ», Зеленский готовится к новой встрече лидеров стран «нормандской четверки», которая, по его утверждению, состоится до конца сентября этого года.

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