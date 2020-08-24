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Украина

Украина и еще пять стран присоединились к "крымским" санкциям ЕС

23:18 24 августа 2020
Украина ЕС

Шесть стран-партнеров Евросоюза, включая Украину, подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год в отношении России санкций, введенных из-за аннексии Крыма и нарушения прав человека на захваченном полуострове.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС — Ред.) Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли — Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 18 июня 2020 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2021 года», — говорится в заявлении.

Указанные шесть стран присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение.

Напомним, что лидеры ЕС отвергли предложения отменить санкции против России из-за COVID-19. Более того: отдельно послы ЕС 10 июня договорились продлить крымский пакет санкций еще на один год.

Речь идет о продлении запрета на инвестиции из стран-участниц ЕС в аннексированный Россией Крым.

Как известно, ограничения были впервые введены в 2014 году как ответ на незаконную аннексию Россией украинского полуострова и включают запрет на ввоз из Крыма товаров, если они не имеют украинских сертификатов, запрет захода в Крым круизных судов под флагами стран-членов ЕС или тех, что контролируются государством-членом объединения, а также запрет на приобретение компаниями из ЕС имущества и компаний на оккупированной территории. Согласно запрету, товары и технологии для секторов транспорта, телекоммуникаций и энергетики также не могут экспортироваться крымским компаниям или для использования на полуострове.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 31 июля, во время встречи с руководителями дипломатических миссий ЕС и его государств-членов, аккредитованных в Украине, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил расширить санкции против РФ в связи с нарушениями в оккупированном Крыму.

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