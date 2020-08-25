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Десятки тысяч: названо количество украинцев, принявших участие в праздновании годовщины Независимости в Киеве
В День Независимости, 24 августа, в традиционном Марше защитников, а также других праздничных официальных и неофициальных мероприятиях в столице приняли участие почти 50 тысяч наших сограждан.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
«Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48 500 граждан», — говорится в сообщении правоохранителей на странице в Facebook.
Также правоохранители отметили, что массовые мероприятия прошли спокойно, что частично было обеспечено тем, что для поддержания правопорядка привлекалось 5,8 тысяч полицейских и 1,6 тысячи военнослужащих Нацгвардии.
Напомним, что 24 августа Украина отмечала 29-ю годовщину Независимости. По этому поводу на Софиевской площади столицы состоялись торжества, в них принял участие президент Владимир Зеленский. В то же время в центре Киева ветераны, волонтеры и активисты провели самый масштабный Марш независимости.
Кроме того, состоялись ряд неофициальных мероприятий — парусная регата «День Независимости» — соревнования среди крейсерско-гоночных яхт в заливе «Собачье устье», а также молебен за Украину и украинский народ.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне праздника и в день главных торжеств главы государств, главы правительств и духовные лидеры многих стран мира поздравили руководство страны и в его лице весь украинский народ с 29-летием независимости Украины. Одним из первых украинский народ поздравил американский лидер Дональд Трамп, который в своем письме отметил важность мирных инициатив руководства государства и противостояния пандемии Covid-19. Также Дональд Трамп отметил, что США продолжают стойко поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины к возвращению контроля над всей ее территорией, включая Крым.30
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