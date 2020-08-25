Пожалеем военных Путина? Кравчук заговорил о возможности подачи воды в оккупированный Крым

В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в аннексированный Россией Крым, где уже сейчас живительную влагу намерены подавать только утром и вечером.

Об этом заявил в интервью первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает УНН.

«Если какая-то гуманитарная катастрофа произойдет, связанная с водой, то людям можем дать воду», — сказал Леонид Кравчук.

Однако, он отметил, что украинцы «в жизни никогда» не пойдут на то, чтобы поставлять воду «промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное».

К сожалению, первый президент не уточнил, какой механизм будет задействован для того, чтобы определять, кому в аннексированном Крыму будет идти днепровская вода.

Как известно, о том, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, ранее в августе заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, по его словам, Украина не будет подавать воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».

Также отметим, 6 марта текущего года, два дня после своего назначения на должность премьер-министра, Денис Шмыгаль заявил, что надо подавать воду в Крым, ведь там живут украинцы. Позже ряд общественных активистов, государственных представителей Украины по Крыму раскритиковали слова премьера, после чего тот скорректировал свои слова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию известный журналист и блогер Айдер Муждабаев заявил, что водный коллапс в Крыму, о котором заявляют оккупанты, является очередным мифом. По его словам, до оккупации вода из Северо-Крымского канала составляла всего 10% от потребляемой на полуострове, однако ситуация изменилась — именно на севере полуострова теперь размещена большая российская военная группировка, готовая к вторжению в Украину, — в Джанкойском, Армянском районах. Именно для военных баз, в первую очередь, и нужна днепровская вода. А население Крыма от нее не зависит.

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