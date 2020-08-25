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Часть Украины зальет дождями: кому не повезет с погодой 25 августа
В первый день рабочей недели, 25 августа, в Украине пройдут дожди в большинстве регионов, кроме востока и юга. Температура воздуха на севере — +23-+25 градуса. На юге и востоке — до+31, передает Укргидрометцентр.
В среду, 26 августа, дожди прекратятся. Будет солнечно и сухо. На всей территории страны станет прохладнее на 1−2 градуса.
Напомним, по прогнозу замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, 27−28 августа в Украину придет новый атмосферный фронт с запада, дожди снова усилятся. А народный синоптик Владимир Деркач напоминает, что осень не только порадует дождями, но и дважды согреет бабьим летом.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»310
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