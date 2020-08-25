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Украина

"Приятно слушать": Кравчук рассказал, что думает о Скабеевой

8:03 25 августа 2020
Скабеева и Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, который сразу после своего назначения в прямом эфире пообщался с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, в интервью Дмитрию Гордону заявил, что ему было приятно с ней говорить.

Так первый президент ответил на вопрос Гордона, получилось ли у него «положить на лопатки» Скабееву во время общения в эфире канала «Россия 1».

«Она (Скабеева. — Авт.) не противник. Она журналист. Я очень, честно, я их очень уважаю. Я знаю, какая это сложная работа, они как разведчики ходят по лезвию. И за ними всегда миллионы, и они делятся: или туда, или туда…», — сказал Кравчук, уточнив, что если бы Путина он смог положить на лопатки, тогда бы был удовлетворен, так как это настоящий противник.

Скабееву Кравчук назвал энергичной, эмоциональной, напористой. Ему было приятно слушать, как она говорит.

На видео с 47:40 минуты

Напомним, недавно Кравчук заговорил о возможности подачи воды в оккупированный Крым, но не уточнил, как вода попадет людям, минуя промпредприятия и военные базы российских оккупантов.

Как сообщали «ФАКТЫ», Зеленский назвал первого президента Леонида Кравчука одним из лучших украинских дипломатов.

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