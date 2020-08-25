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Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости, вспомнив о «давних традициях дружбы»
Президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно проигнорировал просьбу Киева и передал наемников Вагнера, убивавших на Донбассе, России, поздравил президента Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины.
«Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте главы Беларуси.
В поздравлении также говорится, что Лукашенко заинтересован в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества.
Зеленскому Лукашенко пожелал крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а украинскому народу — мира, стабильности и благополучия.
Напомним, ранее Лукашенко предупредил Зеленского об ответственности за «разжигание беспорядков» в Беларуси.132
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