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Украина

Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости, вспомнив о «давних традициях дружбы»

8:50 25 августа 2020
Лукашенко и Зеленский

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно проигнорировал просьбу Киева и передал наемников Вагнера, убивавших на Донбассе, России, поздравил президента Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины.

«Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте главы Беларуси.

В поздравлении также говорится, что Лукашенко заинтересован в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества.

Зеленскому Лукашенко пожелал крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а украинскому народу — мира, стабильности и благополучия.

Напомним, ранее Лукашенко предупредил Зеленского об ответственности за «разжигание беспорядков» в Беларуси.

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