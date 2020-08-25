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Украина

В Украине за сутки выявили более 1600 случаев коронавируса: больше всего новых пациентов на Буковине

9:11 25 августа 2020
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В Украине за минувшие сутки, 24 августа, количество новых случаев заражения коронавирусом составило 1658 человек. Несколько дней подряд в стране фиксировали антирекорды — количество заболевших за сутки превышало 2 тысячи.

Больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой (204), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173), Львовской (136) областях и в Киеве (130).

Такие данные приведены на сайте СНБО.

За минувшие сутки умерли от коронавируса 25 человек, выздоровели — 346.

Напомним, на утро 25 августа в Украине подтверждены 108 415 случаев COVID-19, из них 2318 летальных, 52 870 пациентов выздоровели.

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