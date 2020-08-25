Координатор захвата «вагнеровцев» раскрыл резонансные детали спецоперации (видео)

Наемников ЧВК Вагнера, которых недавно Минск с извинениями передал России, должны были задержать сотрудники СБУ и ГУР в аэропорту Борисполя. Координатор спецоперации в интервью рассказал о причинах провала тщательно подготовленного задержания.

Координатор уточнил, что операцию готовили не только украинские спецслужбы. Подготовка была длительной, примерно с лета 2019 года. Все расходы финансировались за счет бюджетных средств, которые были в распоряжении Главного управления разведки.

Об операции за весь период, пока она проводилась, знали около десяти силовиков, включая руководящий состав.

«Если говорить о высшем руководящем составе служб ГУР МО и СБУ, а также Офисе президента, и тех людях, которые имеют возможность зайти и слушать, это еще около десяти человек. То есть, всего можно и нужно сказать, что это два десятка человек», — уточнил координатор.

Активная фаза спецоперации началась уже в июле этого года. Все те этапы подготовки были сделаны без единой ошибки и на них никто информацию «не сливал».

«Даже такому лицу, как мне, которое координировало действия СБУ и ГУР, не были известны все обстоятельства до конца для того, чтобы можно было это «слить», — уточнил координатор, добавив, что не доверяет руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

По его словам, другие два ключевых лица, принимавшие участие во встрече с президентом, если бы хотели слить информацию, то сделали бы это на любом этапе, а не в самом конце.

По предположению координатора, президент Владимир Зеленский узнал о спецоперации впервые где-то в марте 2020. Докладывали ему о подготовке два ключевых лица, представлявшие свои органы, которые принимали участие в спецоперации — ГУР МО и СБУ — Баранецкий и Бурба. Баканов из СБУ никогда эту тему не обсуждал с Зеленским. Во время докладов присутствовал глава Офиса президента и заместитель секретаря СНБО.

По информации координатора, процесс переноса спецоперации произошел 24 июля, тогда как само задержание «вагнеровцев» намечено было на 25 июля. Конкретная дата переноса не называлась, только говорилось о 3−4 днях, в течение которых должен был быть закончен диалог с Россией по поводу обмена пленными.

Все задействованные в операции готовились к тому, когда самолет с «вагнеровцами» сядет в Украине, а 29 июля все поняли, что произошло непредвиденное, хотя до конца надежду еще не теряли.

«Единственное что хотел добавить, что пацанам привет и большое уважение просто за такую работу. За то, что они делают и за то, что это происходит не за какие-то гранты, какие-то коррупционные деньги, непонятные деньги, за чьи-то интересы. Все это пацаны делали за зарплату и за надежду, что они сделают результат. Это круть со всех сторон — это козырь перед РФ, это уважение от коллег из США, Израиля. И просто уважение человеческое», — сказал мужчина.

Он отметил, что спецоперацию сорвали, Украину обвинили в провокации, внутри страны говорят, что «не было ничего».

Чтобы доказать, что спецоперация готовилась, уточнил координатор, достаточно поднять материалы следственного органа СБУ. Это могут сделать народные депутаты, создав Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины.

По словам координатора, в СБУ поступила команда уничтожать материалы в ближайшее время.

«Мне достоверно известно, что уже поступили указания уничтожать все материалы дела, касающиеся данной спецоперации во всех правоохранительных и не только органах Украины. Еще несколько дней — и будет нечего поднимать. Нечего будет реанимировать, искать. Оно где-то может «пропасть», — уточнил мужчина.

Интервью на YouTube-канале опубликовал журналист-расследователь Любовь Величко.

Напомним, ранее СБУ опровергла свое участие в операции с «вагнеровцами». Такую же версию озвучили в ГУР. А в Офисе президента заявили, что некоторые украинцы попались на дезинформационную наживку из России.

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