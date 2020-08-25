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Повышение минимальной зарплаты и конкурс на эскиз герба: Рада собралась на внеочередное заседание
В повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады внесены законопроекты о повышении минимальной зарплаты и проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.
Повестка на заседание 25 августа опубликована на официальном сайте парламента.
В первом чтении депутаты также рассмотрят изменения в госбюджет.
Рада также намерена ратифицировать соглашение о получении Украиной макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
Заседание запланировано на 11:00.
Напомним, президент Зеленский зарегистрировал законопроект об увеличении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен с 1 сентября.
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