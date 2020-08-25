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Черновцы отказались ужесточать карантин (фото)
После того, как Черновцы внесли в «красную» карантинную зону, в городе начались протесты. Во вторник, 25 августа, депутаты Черновицкого горсовета на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, который должен быть под запретом в этой зоне.
Кроме того, разрешена работа рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и садиков с соблюдением противоэпидемических мероприятий, передает «Укринформ».
На сессии решили, что общественный транспорт будет работать в режиме специальных перевозок. Объекты торговли, бытовых услуг, рынки, торговые комплексы, кинотеатры и спортзалы могут функционировать при условии соблюдения противоэпидемических требований.
Рестораны и кафе могут работать при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на 1 посетителя. Садики и школы должны соблюдать рекомендации главного санитарного врача Украины.
В то же время в городе запретили работу развлекательных заведений и развлекательных зон в пределах торговых центров и проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.
Отметим, перед началом сессии горсовета под стенами Ратуши собрались около тысячи жителей города — предприниматели рынков, перевозчики, работники общепита, спортзалов, салонов красоты. Люди держат в руках плакаты: «Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?», «Кто будет платить за наши счета?», «Мы не рабы!».
Напомним, на утро 25 августа в Украине подтверждены 108 415 случаев COVID-19, в Черновицкой области с начала пандемии 9371 инфицированный.
Фото: АСС
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