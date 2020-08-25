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Жара успеет надоесть: синоптик предупредила о резкой смене погоды
В среду, 26 августа, на всей территории Украины будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха умеренная на западе и севере — + 20 — + 25 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, будет очень тепло, даже жарко — + 25 — + 30 градусов.
В Киеве 26 августа без осадков, около +23 -+24 градусов.
Потеплеет в выходные, 29−30 августа, пишет в Facebook Наталья Диденко, отметив, что репетиция осени пока отменяется.
«Не унывайте, осень еще возится, упаковывая чемоданы, а мы еще не просто погреемся, но и успеем снова поворчать на жару», — уточнила синоптик.
Напомним, по прогнозу замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, 27−28 августа в Украину придет новый атмосферный фронт с запада, дожди снова усилятся.319
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