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Украина

Сеть озадачил памятник ликвидированному террористу Гиви в Донецке

13:12 25 августа 2020
памятник Гиви

Ликвидированный в Донецке боевик Михаил Толстых (Гиви) удостоился памятника как «герой» так называемой «ДНР».

Фото открытия бюста опубликовали в Twitter.

В сети раскритиковали памятник «народному герою», который непонятно кем был — то ли танкистом, то ли летчиком, да еще с таким арсеналом «наград».

Раньше появились портреты Гиви с неправильной фамилией «Толстыкин».

Напомним, боевика Гиви ликвидировали в Донецке в феврале 2017 года. До этого были ликвидированы и другие медийно раскрученные лица «республики» — главарь «ДНР» Захарченко, погиб в лифте боевик Моторола.

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