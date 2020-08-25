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Сеть озадачил памятник ликвидированному террористу Гиви в Донецке
Ликвидированный в Донецке боевик Михаил Толстых (Гиви) удостоился памятника как «герой» так называемой «ДНР».
Фото открытия бюста опубликовали в Twitter.
В сети раскритиковали памятник «народному герою», который непонятно кем был — то ли танкистом, то ли летчиком, да еще с таким арсеналом «наград».
Раньше появились портреты Гиви с неправильной фамилией «Толстыкин».
Напомним, боевика Гиви ликвидировали в Донецке в феврале 2017 года. До этого были ликвидированы и другие медийно раскрученные лица «республики» — главарь «ДНР» Захарченко, погиб в лифте боевик Моторола.820
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