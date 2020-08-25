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Рада одобрила кредит от Евросоюза на 1,2 миллиарда евро
Во вторник, 25 августа, на внеочередном заседании Рады, одобрив законопроект Зеленского о повышении минимальной зарплаты, нардепы затем ратифицировали соглашение, которое необходимо для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза.
На заседании Рады документ авторства президента Зеленского поддержали 248 депутатов. После принятия закона вступает в силу Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором. В результате Украина может привлечь от ЕС до 1 миллиарда 200 тысяч евро.
Первый транш в 600 млн евро, по словам главы правительства Дениса Шмыгаля, может быть получен уже в ближайшее время.
«Процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2% годовых)», — указывается в пояснительной записке.
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