В Украине выберут лучший эскиз большого Государственного Герба: установлен срок

Во вторник, 25 августа, на внеочередном заседании Верховная Рада, утвердив новый размер минимальной зарплаты, приняла проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба.

На заседании Рада утвердила решение, что победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба определят до 1 декабря 2020 года. За такое решение проголосовали 279 народных депутатов Украины.

В постановлении указано, что конкурс пройдет в три этапа:

К 1 октября 2020 года образовать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса. К 1 ноября 2020 года осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины. 1 декабря 2020 года определить победителя и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса.

Ранее сообщалось, что Большой Государственный Герб Украины уже существует, его осталось только утвердить,

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