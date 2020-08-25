Ряд украинских компаний стал жертвами рейдерских атак ОПГ «Князя», — СМИ

Не менее 13 предприятий, которые занимаются сельским хозяйством и строительным бизнесом стали жертвами рейдерских атак со стороны организованной преступной группировки криминального авторитета «Князя», членов которой месяц назад задержали сотрудники Службы безопасности Украины.Об этом сообщает интернет-издание «Апостроф» со ссылкой на свои источники в материале «Рейдерское «княжество: чем известен криминальный авторитет «Князь», чью группировку недавно задержала СБУ».

По данным спецслужбы, группировка занималось вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Ее лидер «Князь» ранее был судим за убийство и сейчас находится в Германии. Как пишет «Апостроф», среди задержанных был и «правая рука» «Князя» Олег Кияшко, которого в СМИ попытались представить как порядочного предпринимателя и жертву рейдерства.

В частности, в 2013 — 2019 гг. от рук рейдеров пострадал, по данным «Апострофа», ФХ «Труд-2012» (38 176 222) и его владелец Владимир Басистый, на которого, якобы осуществлялось давление: «Расследуются факты незаконной уборки урожая на полях. Именно Басистого новое руководство «Труд-2012», подконтрольное Кияшко, сейчас пытается обвинить в якобы организации рейдерского захвата предприятий «Агроинвест Холдинга».

В материале перечисляются предприятия, которые, по данным источников в правоохранительных органах и самих пострадавших, понесли ущерб от деятельности ОПГ «Князя» в 2013 — 2019 гг.: ООО «Мелиховское» (код ЕГРПОУ 707 188), компании фермера Александра Строгого (ДП «Благодатное» (22 994 509) и ФГ «Строгого Александра Федоровича» (21 229 706); ООО «Рассвет» (30 320 566); ООО «Братеницкое» (30 193 541); ООО «Компания «Ботик» (21 172 627), ООО «Агробизнес-2010» (35 308 721), ООО «Сурят» (23 747 256), ООО «Агрофирма Далакс К» (37 346 638).

Также источники редакции «Апостроф», близко знакомые с ситуацией вокруг ОПГ «Князя», говорят и об относительно свежем рейдерском захвате, связанном со строительной фирмой ООО «Будівельник» (код 31 234 033), директором которого ранее был Юрий Емельяненко, и которое занималось строительством буровых площадок под газовые вышки. Кроме того, при невыясненных обстоятельствах под контроль «Князя» несколько лет назад перешел ряд дорожностроительных активов харьковского предпринимателя Александра Яковенко — компании «Будгарант-7» и «Харьковспецбудмеханизация», которые активно участвуют в тендерах на строительство и ремонт дорог в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

«Задержание фигурантов организованной преступной группировки „Князя“ силами Службы безопасности Украины может стать отправной точкой для законных владельцев этих и многих других предприятий для возвращения контроля над своими активами и восстановления справедливости путем привлечения рейдеров к ответственности», — говорится в материале.



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