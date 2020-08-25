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Карантин в Украине хотят продлить до 1 ноября
В связи с резким увеличением количества больных коронавирусом COVID-19 Кабмин предложил продлить карантин в Украине до 1 ноября.
Как сообщает Офис президента, предложение о продлении карантина премьер-министр Денис Шмыгаль внес на традиционном селекторном совещании, которое проводил президент Украины Владимир Зеленский.
В Украине с начала пандемии уже более 108 тысяч человек заболели коронавирусной инфекцией. Учитывая рост заболеваемости, Зеленский поддержал введение превентивных мер. В частности, запрета на концерты и работу ночных клубов.
«Но карантин должно оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях», — сказал Зеленский.
Украинское правительство также разрабатывает регламент запрета сроком на 30 дней въезда в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии. Этот запрет не коснется представителей гуманитарных миссий и водителей транзитного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Украине изменилось карантинное зонирование.412
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