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Украина

Карантин в Украине хотят продлить до 1 ноября

15:11 25 августа 2020
Карантин

В связи с резким увеличением количества больных коронавирусом COVID-19 Кабмин предложил продлить карантин в Украине до 1 ноября.

Как сообщает Офис президента, предложение о продлении карантина премьер-министр Денис Шмыгаль внес на традиционном селекторном совещании, которое проводил президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине с начала пандемии уже более 108 тысяч человек заболели коронавирусной инфекцией. Учитывая рост заболеваемости, Зеленский поддержал введение превентивных мер. В частности, запрета на концерты и работу ночных клубов.

«Но карантин должно оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях», — сказал Зеленский.

Украинское правительство также разрабатывает регламент запрета сроком на 30 дней въезда в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии. Этот запрет не коснется представителей гуманитарных миссий и водителей транзитного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Украине изменилось карантинное зонирование.

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