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Украина

В ситуации с Беларусью Украине лучше пока помолчать, — Арахамия

15:36 25 августа 2020
арахамия

Парламентарии от партии «Слуга народа» тянут паузу и не дают оценок ситуации в Беларуси. Лидер фракции Давид Арахамия предложил Украине пока побыть в роли нейтральной Швейцарии. Председатель Верховной Рады также предостерегает от поспешных суждений, чтобы не создавать в Беларуси новый очаг напряжения.

Спикер парламента Дмитрий Разумков дал понять, что Рада не будет спешить с резолюцией по Беларуси. «Для депутатов это достаточно дискуссионный вопрос. Будет обсуждение на согласительном совете, потом будем решать, включать ли (в повестку дня) и рассматривать… Для нас это близкая республика, близкий народ. Нам очень важно, чтобы… не появилась еще одна большая точка напряжения или даже войны на границах нашего государства», — заявил Разумков на брифинге.

Фракция «Слуга народа» позицию по Беларуси еще не обсуждала. А Давид Арахамия предложил Украине пока хранить нейтралитет. «Нам на некоторое время надо побыть как Швейцария и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы», — цитирует Интерфакс-Украина главу фракции «Слуга народа».

Напомним, Александр Лукашенко ранее обвинил Украину в якобы причастности к разжиганию беспорядков в Беларуси. 24 августа в послании руководству Украины никаких намеков на недовольство уже не было — Лукашенко заявил о «давних традициях дружбы и добрососедства» между двумя странами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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