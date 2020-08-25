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Украина

«Режим тишины» на Донбассе: двое бойцов ВСУ подорвались на взрывном устройстве

15:41 25 августа 2020
Взрыв

Во вторник, 25 августа, двое военнослужащих Объединенных сил были ранены при срабатывании взрывного устройства. При этом с 27 июля на Донбассе действует режим тишины.

Как сообщает пресс-центр Штаба Операции объединенных сил, бойцы ВСУ передвигались между взводными опорными пунктами, когда произошел подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Военнослужащие получили ранения. Бойцов оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали им помощь.

На месте происшествия руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в командовании 14-й отдельной механизированной бригады назвали причину гибели своего офицера на Донбассе.

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