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«Режим тишины» на Донбассе: двое бойцов ВСУ подорвались на взрывном устройстве
Во вторник, 25 августа, двое военнослужащих Объединенных сил были ранены при срабатывании взрывного устройства. При этом с 27 июля на Донбассе действует режим тишины.
Как сообщает пресс-центр Штаба Операции объединенных сил, бойцы ВСУ передвигались между взводными опорными пунктами, когда произошел подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Военнослужащие получили ранения. Бойцов оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали им помощь.
На месте происшествия руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в командовании 14-й отдельной механизированной бригады назвали причину гибели своего офицера на Донбассе.54
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