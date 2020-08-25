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В здании СБУ демонтировали памятную плиту с именами погибших сотрудников: в сети волна возмущения (фото)
В Киеве в управлении Центра специальных операций СБУ «Альфа» демонтировали плиту с именами погибших сотрудников спецподразделения. Вместе с мемориальной доской из холла пропали герб «альфовцев» и их девиз «Жизнь — Родине, честь — никому!».
Фото, демонстрирующие, как изменилась обстановка в админздании, опубликовал политолог Тарас Березовец в Facebook. «Новому руководству патриотическая геральдика не нравилась, и потому символика СБУ „Альфа“ была заменена на нейтральную религиозную Оранту. Во время демонтажа плиту с фамилиями погибших воинов разбили», — рассказал политэксперт.
В сети считают, что такие новшества — надругательство над памятью «альфовцев», и свое слово должны сказать семьи погибших.
Напомним, руководство Центра специальных операций по борьбе с терроризмом «Альфа» сменилось в мае 2020 года. Вместо Алексея Устименко начальником «Альфы» стал бывший командир днепропетровского подразделения «альфовцев» Сергей Дусик.
Среди тех, кто героически защищал Украину в последние шесть лет, было немало сотрудников «Альфы». Капитан СБУ и оперативный сотрудник спецподразделения Геннадий Биличенко стал первым погибшим военнослужащим в войне на Донбассе.
1 декабря 2019 года на фронте погибли два бойца Центра спецопераций. Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов вели разведку и наблюдение в серой зоне, но после успешного выполнения задачи подорвались на мине. Бойцам спецподразделения посмертно присвоено звание Герой Украины.
Фото taras. berezovets/Facebook149
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В здании СБУ демонтировали памятную плиту с именами погибших сотрудников: в сети волна возмущения (фото)
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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