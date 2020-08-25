В здании СБУ демонтировали памятную плиту с именами погибших сотрудников: в сети волна возмущения (фото)

В Киеве в управлении Центра специальных операций СБУ «Альфа» демонтировали плиту с именами погибших сотрудников спецподразделения. Вместе с мемориальной доской из холла пропали герб «альфовцев» и их девиз «Жизнь — Родине, честь — никому!».

Фото, демонстрирующие, как изменилась обстановка в админздании, опубликовал политолог Тарас Березовец в Facebook. «Новому руководству патриотическая геральдика не нравилась, и потому символика СБУ „Альфа“ была заменена на нейтральную религиозную Оранту. Во время демонтажа плиту с фамилиями погибших воинов разбили», — рассказал политэксперт.

В сети считают, что такие новшества — надругательство над памятью «альфовцев», и свое слово должны сказать семьи погибших.

Напомним, руководство Центра специальных операций по борьбе с терроризмом «Альфа» сменилось в мае 2020 года. Вместо Алексея Устименко начальником «Альфы» стал бывший командир днепропетровского подразделения «альфовцев» Сергей Дусик.

Среди тех, кто героически защищал Украину в последние шесть лет, было немало сотрудников «Альфы». Капитан СБУ и оперативный сотрудник спецподразделения Геннадий Биличенко стал первым погибшим военнослужащим в войне на Донбассе.

1 декабря 2019 года на фронте погибли два бойца Центра спецопераций. Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов вели разведку и наблюдение в серой зоне, но после успешного выполнения задачи подорвались на мине. Бойцам спецподразделения посмертно присвоено звание Герой Украины.

Фото taras. berezovets/Facebook

149

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter