Встреча советников глав "нормандской четверки" сорвалась: стала известна причина

Встреча политических советников нормандской четверки, которой долго добивалась Украина, сорвалась. Переговоры по урегулированию на Донбассе, изначально запланированные на 28 августа, переносятся на неопределенный срок.

В Офисе президента Украины подтвердили, что встреча в Париже 28 августа не состоится. Причиной называется срочная командировка французского участника Эммануэля Бонна. Он является советником президента Франции Эммануэля Макрона.

У Москвы есть своя версия срыва переговоров по Донбассу: якобы стороны так и не согласовали проекты итоговых документов. Новая дата встречи в Нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) пока не известна.

Напомним, от Украины на переговоры в Париж должен был ехать глава Офиса президента Андрей Ермак. Россию должен был представлять заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.

Зеленский предполагал, что если встреча советников будет успешной, то в сентябре можно будет организовать переговоры лидеров государств нормандской четверки.

Как сообщали «ФАКТЫ», на последних переговорах по Донбассу в Минском формате российская сторона фактически заблокировала диалог, требуя отменить одно из постановлений Верховной Рады, касающееся местных выборов.

Фото charter97.org

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