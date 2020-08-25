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«Нет никаких шансов»: в Раде ответили на заявление Кравчука о воде для Крыма
Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Верховная Рада не будет рассматривать вопрос о возобновлении подачи воды в оккупированный Крым.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», журналисты попросили Арахамию прокомментировать слова руководителя украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о возможности восстановления водоснабжения в оккупированный Крым для предотвращения гуманитарной катастрофы.
«Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать», — отметил Давид Арахамия.
Менее категоричен был спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков: «Я думаю, что надо будет исходить из того, какая будет на самом деле ситуация. Это первое. Второе — надо делать так, чтобы не допускать гуманитарных, экологических катастроф…«
Ранее сообщалось, что Арахамия высказался по поводу того, как нардепы должны реагировать на ситуацию сложившуюся в Беларуси.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»185
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