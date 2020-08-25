Больше не советник: Пискун объяснил, почему ушел от Венедиктовой (видео)

Ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что генпрокурор Ирина Венедиктова уволила внештатного советника Святослава Пискуна. В новой должности Пискун не продержался и месяца. Экс-советник утверждает, что решил уйти по собственной инициативе.

«Я принял решение написать заявление по собственному желанию… Я оказался у нее (Венедиктовой) девятым советником. И другие восемь советовали совсем не то, что я. Мне тяжело бороться с восемью конкурентами. Я принял абсолютно здоровое решение, написал заявление и ушел», — рассказал Пискун в эфире телеканала 112.

По словам Пискуна, камнем преткновения между советниками стал вопрос о восстановлении в должности ранее уволенных работников прокуратуры. Также Пискун вспомнил, что возглавляемый им Союз юристов Украины с самого начала был не в восторге от идеи о работе советником.

Напомним, за свою карьеру 61-летний Пискун трижды занимал пост генерального прокурора: в 2002—2003 годах, в 2004—2005 гг. и в 2007 году.

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