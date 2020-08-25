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В Раде попытаются отменить монетизацию "пакета малыша"
В Верховной Раде уже готовы пойти на попятную и снова вернуться к выдаче беби-боксов молодым родителям. «Пакеты малыша» впервые появились в 2018 году, а нынешним летом эту практику решили отменить и заменить наборы деньгами.
Теперь 72 депутата зарегистрировали законопроект об отказе от монетизации беби-боксов.
«Программу „Пакет малыша“ монетизировать не стоит… „Пакет малыша“ — это инструмент стимулирования ответственного родительства и поддержки уязвимых семей», — объяснила одна из авторов нового законопроекта Евгения Кравчук. По ее словам, восемь из десяти семей хотят получать помощь товарами, а не деньгами. Да и в ЮНИСЕФ говорят, что за обещанные правительством 5000 гривен не купить весь тот ассортимент, что входил в пакет малыша. Если приобретать детские вещи самостоятельно, то в среднем аналогичный набор обойдется в 7000 грн.
Таким образом, депутаты решили прислушаться к общественному мнению и международным рекомендациям и вернуть беби-боксы.
Напомним, для получения денежных выплат вместо отмененных беби-боксов была предусмотрена особая процедура. Необходимо оформление специальной банковской карточки. Потратить средства после поступления на счет разрешено только в специальных магазинах.
Фото kharkivoda.gov.ua34
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