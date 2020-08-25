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Украина

Плиту с именами героев отправили в музей: СБУ отреагировала на скандальный пост в соцсети

18:50 25 августа 2020
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В Службе безопасности Украины отреагировали на сообщения о демонтированной мемориальной плите с именами погибших «альфовцев». Ранее такая памятная табличка находилась в холле здания Центра спецопераций «Альфа» (Киев, ул. Большая Васильковская, 96). В СБУ признали, что плиту действительно убрали и теперь она находится в музее.

Также в СБУ утверждают, что заменить мемориальный уголок изображением Оранты просили родственники погибших «альфовцев».

«Образ Богородицы на территории Центра специальных операций был установлен по просьбе матерей и жен погибших Героев», — говорят представители СБУ.

сбу

Напомним, с начала российской агрессии на Донбассе погибли бойцы «Альфы» капитан Геннадий Биличенко, подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев, офицеры Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

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Плиту с именами героев отправили в музей: СБУ отреагировала на скандальный пост в соцсети

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