В поездах появились патрули военизированной охраны "Укрзалізниці": что важно знать пассажирам

После громкого скандала с нападением на пассажирку в поезде было решено, что на десяти самых популярных направлениях путешествующих будет сопровождать военизированная охрана. Спецбригады заступают на дежурство с 25 августа. Пока что в пилотном проекте задействованы 40 охранников.

Как сообщает «Укрзалізниця», в первую очередь люди в форме появятся в поезде Мариуполь — Киев, где 31 июля пострадала известная телеведущая. Также под охрану взяты следующие рейсы:

№ 29 / 30 Киев — Ужгород;

№ 38 / 37 Киев — Запорожье;

№ 49 / 50 Киев — Трускавец;

№ 63 / 64 Харьков — Киев;

№ 79 / 80 Днепр — Киев;

№ 92 / 91 Львов — Киев;

№ 102 / 101 Киев — Херсон;

№ 106 / 105 Одесса — Киев;

№ 136 / 135 Киев — Покровск.

Идея с оснащением вагонов видеокамерами также получила продолжение. В первую очередь системы наблюдения ставят в скоростных поездах, новых вагонах и в составах после капремонта.

Напомним, в ночь на 31 июля в поезде Мариуполь — Киев пассажир напал на телеведущую Анастасию Луговую, ехавшую в столицу с маленьким сыном. Мужчина избил и попытался изнасиловать пассажирку. После скандала было решено уволить проводника, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо и замначальника депо в Мариуполе.

239

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter