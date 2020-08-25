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В поездах появились патрули военизированной охраны "Укрзалізниці": что важно знать пассажирам
После громкого скандала с нападением на пассажирку в поезде было решено, что на десяти самых популярных направлениях путешествующих будет сопровождать военизированная охрана. Спецбригады заступают на дежурство с 25 августа. Пока что в пилотном проекте задействованы 40 охранников.
Как сообщает «Укрзалізниця», в первую очередь люди в форме появятся в поезде Мариуполь — Киев, где 31 июля пострадала известная телеведущая. Также под охрану взяты следующие рейсы:
- № 29 / 30 Киев — Ужгород;
- № 38 / 37 Киев — Запорожье;
- № 49 / 50 Киев — Трускавец;
- № 63 / 64 Харьков — Киев;
- № 79 / 80 Днепр — Киев;
- № 92 / 91 Львов — Киев;
- № 102 / 101 Киев — Херсон;
- № 106 / 105 Одесса — Киев;
- № 136 / 135 Киев — Покровск.
Идея с оснащением вагонов видеокамерами также получила продолжение. В первую очередь системы наблюдения ставят в скоростных поездах, новых вагонах и в составах после капремонта.
Напомним, в ночь на 31 июля в поезде Мариуполь — Киев пассажир напал на телеведущую Анастасию Луговую, ехавшую в столицу с маленьким сыном. Мужчина избил и попытался изнасиловать пассажирку. После скандала было решено уволить проводника, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо и замначальника депо в Мариуполе.239
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