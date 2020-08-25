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Украина

На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен комбат морских пехотинцев (фото)

20:40 25 августа 2020
военные

Двое военнослужащих, раненных на Донбассе при подрыве на неизвестном взрывном устройстве, это командир 137-го отдельного батальона морской пехоты Вадим Рымаренко и сержант того же подразделения. Оба получили осколочные ранения средней тяжести.

Подробности о пострадавших сообщил InfoResist, ссылаясь на источники в штабе Объединенных сил. Официально штаб подтвердил только то, что военные были ранены, когда перемещались между опорными пунктами, и сейчас состояние здоровья бойцов удовлетворительное.

Журналист Анастасия Нагорная опубликовала в Facebook фото из госпиталя, где лечится Рымаренко.

Напомним, в июле 137-й батальон морской пехоты понес потери: погибли командир разведвзвода Дмитрий Красногрудь, боевой медик Николай Ильин, а от полученных ранений скончался командир отделения разведвзвода Ярослав Журавель.

Фото mil.in.ua

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