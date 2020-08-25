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Подозреваемых в убийстве Шеремета будут судить присяжные: названа дата
4 сентября в Шевченковском районном суде Киева начнется рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. По делу подозреваются музыкант Андрей Антоненко (Риффмастер), врач-хирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.
Как сообщает сайт Грати, на подготовительном заседании было решено, что судьбу обвиняемых решит коллегия присяжных. С такой иницциативой выступил адвокат Кузьменко, идею поддержали и другие защитники.
Тем временем троим подследственным назначены новые меры пресечения. С Юлии Кузьменко сняли электронный браслет, но до 23 октября она останется под круглосуточным домашним арестом. Яна Дугарь — под залогом (еще в мае были внесены требуемые 168 тыс. гривен). Антоненко до 23 октября будет находиться в СИЗО.
Напомним, Павел Шеремет был убит в Киеве летом 2016 года. Три года спустя полиция объявила, что нашла предполагаемых исполнителей преступления., и назвала четыре версии убийства.
Фото Яна Дугарь/Facebook
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