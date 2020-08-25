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"Вы — настоящие герои!": тяжело переболевший коронавирусом Сакварелидзе обратился к врачам (видео)
Еще один известный политик заразился коронавирусом. Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе рассказал, что последний месяц провел в больнице с тяжелой формой COVID-19.
«Перенес тяжелейшую форму COVID-19, проведя месяц в больнице, включительно с двумя неделями в реанимации», — рассказал в Facebook Сакварелидзе.
Оправившись от болезни, политик записал ободряющее видео о своем состоянии и от души поблагодарил врачей. «Глубочайшая благодарность всему медицинскому персоналу и докторам, которые своими усилиями буквально вытащили меня из крайне тяжелого состояния. В это нелегкое время вы — настоящие герои!» — подчеркивается в обращении.
Напомним, ранее стало известно, что коронавирусную инфекцию подтвердили у Юлии Тимошенко. Президент Владимир Зеленский сообщил, что его супруга и сын переболели COVID-19.239
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