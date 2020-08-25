На концерте в честь Дня Независимости на Софийской площади в Киеве многие обратили внимание на сцену в цветах украинского флага. Топтание по такому знамени было воспринято как надругательство над государственными символами. Прокуратуру просят обратить внимание на указанный случай и провести расследование.

Автором обращения к прокурорам стала народный депутат София Федина.

«Тысячи граждан Украины возмутил тот факт, что президент и другие участники мероприятия по сути топтались по государственному флагу Украины… Это выглядело не иначе как пренебрежительное отношение к флагу… Именно такое обращение с флагом характерно для сепаратистов и московских наемников, бросающих флаг себе под ноги и тем самым показывающим презрение к Украине», — говорится в обращении.

Директор Музея сопротивления Голодомору Лилия Богачева согласна, что запечатленные на фото эпизоды шоу выглядят как публичное надругательство над государственным флагом. Знамя не должно касаться земли, его нельзя использовать в рекламе. В законе есть прямая норма, что флаг Украины не может использоваться не по назначению.

Напомним, ранее в Киеве подростки попытались сжечь флаг Украины. Их заставили принести публичные извинения. А в Коростене за хулиганство с флагом мужчину оштрафовали на 850 гривен.

Фото Liliia Bohacheva/Facebook

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